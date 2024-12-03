 
الثلاثاء 2024-12-03 11:46 ص
 

القسام تقنص جندي إسرائيلي قرب دوار "زمّو" شرق جباليا

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 03-12-2024 11:11 ص

الوكيل الإخباري-  أعلنت كتائب القسام عن تمكن مجاهديها من قنص جندي صهيوني قرب دوار "زمّو" شرق مدينة جباليا شمال قطاع غزة .

وتستمر المقاومة في قطاع غزة برصد قوات الاحتلال وإيقاعها في الكمائن في إطار التصدي لتوغلات العدو في جميع محاور القتال .

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