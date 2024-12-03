القسام تقنص جندي إسرائيلي قرب دوار "زمّو" شرق جباليا

وتستمر المقاومة في قطاع غزة برصد قوات الاحتلال وإيقاعها في الكمائن في إطار التصدي لتوغلات العدو في جميع محاور القتال .
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