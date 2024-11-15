 
الجمعة 2024-11-15 09:15 م
 

القسام تقنص 4 جنود وتدمر آليات عسكرية إسرائيلية

لحظة استهداف جرافة إسرائيلية من نوع D9
لحظة استهداف جرافة إسرائيلية من نوع D9
الجمعة، 15-11-2024 07:00 م
الوكيل الإخباري- أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- تنفيذ 5 عمليات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، أبرزها الإجهاز على 3 جنود إسرائيليين، وقنص رابع، واستهداف 3 دبابات وجرافة عسكرية.اضافة اعلان


وأوضحت أن مقاتليها أجهزوا على 3 جنود إسرائيليين من المسافة صفر في محيط دوار عباس كيلاني في مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وأضافت كتائب القسام أنها قنصت جنديا آخر في المنطقة نفسها.

كما أعلنت القسام -في بيانين منفصلين- عن استهداف مقاتليها دبابتين إسرائيليتين من طراز "ميركافا 4″ وجرافة عسكرية من نوع "دي 9" بقذيفتي "الياسين 105" في بيت لاهيا.

وغرب مخيم جباليا شمالي القطاع، وتحديدا في شارع دواس، أعلنت كتائب القسام استهداف دبابة "ميركافا 4" بعبوة "شواظ".


 
gnews

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لحظة استهداف جرافة إسرائيلية من نوع D9

فلسطين القسام تقنص 4 جنود وتدمر آليات عسكرية إسرائيلية



 


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