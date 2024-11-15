القسام تقنص 4 جنود وتدمر آليات عسكرية إسرائيلية

وأوضحت أن مقاتليها أجهزوا على 3 جنود إسرائيليين من المسافة صفر في محيط دوار عباس كيلاني في مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.
وأضافت كتائب القسام أنها قنصت جنديا آخر في المنطقة نفسها.
كما أعلنت القسام -في بيانين منفصلين- عن استهداف مقاتليها دبابتين إسرائيليتين من طراز "ميركافا 4″ وجرافة عسكرية من نوع "دي 9" بقذيفتي "الياسين 105" في بيت لاهيا.
وغرب مخيم جباليا شمالي القطاع، وتحديدا في شارع دواس، أعلنت كتائب القسام استهداف دبابة "ميركافا 4" بعبوة "شواظ".
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