 
الجمعة 2025-02-07 09:08 م
 

القسام تكشف أسماء 3 أسرى إسرائيليين ستفرج عنهم السبت

الرهائن الثلاثة المتوقع الإفراج عنهم
الرهائن الثلاثة المتوقع الإفراج عنهم
الجمعة، 07-02-2025 08:07 م
الوكيل الإخباري-   كشفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الجمعة، أسماء 3 أسرى إسرائيليين ستفرج عنهم غدا السبت ضمن صفقة التبادل في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.اضافة اعلان


وقال الناطق العسكري باسم كتائب القسام  أبو عبيدة في بيان، إنه "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج يوم غد السبت عن الأسرى الصهاينة التالية أسماؤهم: إلياهو داتسون يوسف شرابي وأور ابراهم ليشها ليفي وأوهاد بن عامي"، دون مزيد من التفاصيل.

من جهتها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الوفد الإسرائيلي المفاوض سيغادر غدا السبت، إلى العاصمة القطرية الدوحة، بعد إطلاق سراح الدفعة الجديدة من الأسرى.

ونقل موقع "واللا" العبري أن عائلات الأسرى الإسرائيليين أُبلغت بأن الوفد المفاوض سيتوجه إلى الدوحة بعد انتهاء عملية إطلاق سراح الأسرى.

في غضون ذلك، صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة ستكون أكثر تعقيدًا، لكنه أعرب عن تفاؤله بإمكانية تحقيقها. وأضاف، في مقابلة مع القناة 14 الإسرائيلية، أن هدفه هو الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين، سواء الأحياء أو الأموات، في غزة.
 
gnews

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