القسام تكشف عن أسماء الأسيرات المفرج عنهن اليوم

وقررت كتائب القسام الإفراج اليوم الأحد الموافق 19-1-2025م عن الأسرى الصهاينة التالية أسماؤهم: 1- رومي جونين (24 عاماً) 2-إميلي دماري (28 عاماً) 3-دورون شطنبر خير (31 عاماً) .
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