 
الأحد 2025-01-19 12:05 م
 

القسام تكشف عن أسماء الأسيرات المفرج عنهن اليوم

من تبادل الأسرى السابق - ارشيفية
من تبادل الأسرى السابق - ارشيفية
الأحد، 19-01-2025 11:31 ص
الوكيل الإخباري-  أعلنت كتائب القسام عن أسماء الأسرى الصهاينة الذين سيتم الإفراج عنهم في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى .اضافة اعلان


وقررت كتائب القسام الإفراج اليوم الأحد الموافق 19-1-2025م عن الأسرى الصهاينة التالية أسماؤهم: 1- رومي جونين (24 عاماً) 2-إميلي دماري (28 عاماً) 3-دورون شطنبر خير (31 عاماً) .
 
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