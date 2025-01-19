القسام تكشف عن أسماء الأسيرات المفرج عنهن اليوم

11:31 ص

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الوكيل الإخباري- أعلنت كتائب القسام عن أسماء الأسرى الصهاينة الذين سيتم الإفراج عنهم في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى . اضافة اعلان





وقررت كتائب القسام الإفراج اليوم الأحد الموافق 19-1-2025م عن الأسرى الصهاينة التالية أسماؤهم: 1- رومي جونين (24 عاماً) 2-إميلي دماري (28 عاماً) 3-دورون شطنبر خير (31 عاماً) .









