الخميس 2025-06-12 03:08 م
 

القسام تكشف عن كمين نفذته بجنود الاحتلال صباح عيد الأضحى

جنود الاحتلال في غزة
جنود الاحتلال في غزة
 
الخميس، 12-06-2025 01:11 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن تنفيذ عملية تفجيرية استهدفت قوة إسرائيلية راجلة في منطقة السطر شمال مدينة خان يونس، فجر عيد الأضحى المبارك، الموافق 6 حزيران 2026.اضافة اعلان


وقالت الكتائب، في بيان لها اليوم، إن مقاتليها "نسفوا منزلًا تحصنت بداخله قوة صهيونية" بعد تفخيخه بعدد من العبوات الناسفة شديدة الانفجار التي تم تجهيزها مسبقاً، مؤكدة وقوع إصابات بين صفوف القوات المستهدفة بين قتيل وجريح.

وأضاف البيان أن مجاهدي القسام رصدوا هبوطًا للطيران المروحي الإسرائيلي في شارع "الڤلل" شرق مدينة حمد، استُخدم لإخلاء المصابين من الموقع، مشيرين إلى أن عملية الإخلاء استمرت لعدة ساعات متواصلة.
 
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