القسام: تمكنا من قنص جندي شرق مدينة جباليا شمال القطاع

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الوكيل الإخباري- أعلنت كتائب القسام عن تمكن مجاهديها من قنص جندي صهيوني في محور التوغل شرق مدينة جباليا البلد شمال القطاع . اضافة اعلان





فيما لا تزال فصائل المقاومة تتصدى للتوغل الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 60 يوماً على شمال قطاع غزة .





