القسام: تمكنا من قنص جندي شرق مدينة جباليا شمال القطاع

فيما لا تزال فصائل المقاومة تتصدى للتوغل الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 60 يوماً على شمال قطاع غزة .
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