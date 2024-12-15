 
الأحد 2024-12-15 09:42 ص
 

القسام: تمكنا من قنص جندي شرق مدينة جباليا شمال القطاع

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 15-12-2024 09:23 ص
الوكيل الإخباري-  أعلنت كتائب القسام عن تمكن مجاهديها من قنص جندي صهيوني في محور التوغل شرق مدينة جباليا البلد شمال القطاع .اضافة اعلان


فيما لا تزال فصائل المقاومة تتصدى للتوغل الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 60 يوماً على شمال قطاع غزة .


 
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