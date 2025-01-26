 
الأحد 2025-01-26 04:33 م
 

القسام تنشر "كمائن الموت" الجزء الثاني في بيت حانون - فيديو

لقطة من المقطع المصور
لقطة من المقطع المصور
الأحد، 26-01-2025 02:36 م
الوكيل الإخباري-   نشرت كتائب القسام مقطعاً مصوراً الجزء الثاني من سلسلة كمائن الموت والتحام مجاهدي الكتائب مع جنود وآليات الاحتلال في بيت حانون .اضافة اعلان


وضم المقطع لقطات مصورة للحظة استهداف كتائب القسام لجنود وآليات الاحتلال بشكل دقيق ، موقعة فيهم قتلى وإصابات بشكل كبير في اللحظات والأيام الأخيرة قبل إعلان وقف إطلاق النار .


 
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