القسام تنشر "كمائن الموت" الجزء الثاني في بيت حانون - فيديو

وضم المقطع لقطات مصورة للحظة استهداف كتائب القسام لجنود وآليات الاحتلال بشكل دقيق ، موقعة فيهم قتلى وإصابات بشكل كبير في اللحظات والأيام الأخيرة قبل إعلان وقف إطلاق النار .
مشاهد الجزء الثاني من "سلسلة كمائن الموت " والتحام مجاهدي القسام مع جنود وآليات العدو في محاور التوغل في مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة#الوكيل_الاخباري #غزة_تنتصر #وقف_اطلاق_النار pic.twitter.com/Cvut0CXTjs— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) January 26, 2025
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