 
السبت 2024-11-30 04:52 م
 

القسام تنشر مقطعاً مصوراً تحت عنوان "قريباً" .. فيديو

لقطة من المقطع الذي نشرته القسام
لقطة من المقطع الذي نشرته القسام
السبت، 30-11-2024 02:42 م
الوكيل الإخباري-   نشرت كتائب القسام مقطع فيديو قصير عبر صفحتها الخاصة على تلغرام بعنوان : "قريباً" ، وكتبت القسام هذه الكلمة باللغة العبرية والإنجليزية .اضافة اعلان


ولم يظهر المقطع أي تفاصيل من الممكن أن توضح المغزى من نشره، لكنه وعلى ما يبدو فإن هناك أخباراً وتفاصيلاً عن الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة سيتم نشرها من قبل القسام .

وتستخدم القسام هذه المقاطع كأساليب ضغط على الشارع الإسرائيلي من أجل الضغط على الحكومة الإسرائيلية للتحرك نحو صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار في غزة .

 
gnews

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