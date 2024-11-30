القسام تنشر مقطعاً مصوراً تحت عنوان "قريباً" .. فيديو

ولم يظهر المقطع أي تفاصيل من الممكن أن توضح المغزى من نشره، لكنه وعلى ما يبدو فإن هناك أخباراً وتفاصيلاً عن الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة سيتم نشرها من قبل القسام .
وتستخدم القسام هذه المقاطع كأساليب ضغط على الشارع الإسرائيلي من أجل الضغط على الحكومة الإسرائيلية للتحرك نحو صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار في غزة .
قريبا ..— احمد 🇵🇸 (@Ahmad_glor) November 30, 2024
soon .. pic.twitter.com/nzis0v4n9A
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