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القسام تنعى أحد مقاتليها بمخيم نور شمس

كتائب القسام
كتائب القسام
الإثنين، 10-02-2025 01:21 ص

الوكيل الإخباري-   نعت كتائب القسام الشهيد إياس عدلي الأخرس بعد اشتباكه من المسافة صفر مع العدو بمخيم نور شمس بطولكرم في الضفة.

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وأضافت "جيش الاحتلال سيفاجأ بمزيد من كمائن الموت التي رآها جنوده بأم أعينهم في أزقة وشوارع الضفة الغربية".

 
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