القسام تنعى أحد مقاتليها بمخيم نور شمس

وأضافت "جيش الاحتلال سيفاجأ بمزيد من كمائن الموت التي رآها جنوده بأم أعينهم في أزقة وشوارع الضفة الغربية".
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