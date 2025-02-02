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القسام تنعى أحد مقاتليها في مخيم جنين

القسام تنعى أحد مقاتليها في مخيم جنين
كتائب عز الدين القسام
الأحد، 02-02-2025 10:34 م

الوكيل الإخباري-   أفادت كتائب عز الدين القسام ان استشهاد المجاهد القسامي نور الدين شاكر السعدي عقب قصف صهيوني غادر على الحي الشرقي لمخيم جنين.

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وأضافت "محاولات العدو الجبان لحسم المعركة مع المقاومة جوا والاستقواء على منازل المواطنين بالنسف ستفشل".

 
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