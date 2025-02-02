القسام تنعى أحد مقاتليها في مخيم جنين

وأضافت "محاولات العدو الجبان لحسم المعركة مع المقاومة جوا والاستقواء على منازل المواطنين بالنسف ستفشل".
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