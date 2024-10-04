القسام تنعى 8 من مقاتليها بعد غارة مخيم طولكرم

الوكيل الإخباري- نعت كتائب القسام 8 من مقاتليها بعد غارة مخيم طولكرم .



وقالت الكتائب :" نزف ثلة من فرساننا الميامين الذين ارتقوا بقصف صهيوني غادر على مخيم طولكرم."

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