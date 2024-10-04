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القسام تنعى 8 من مقاتليها بعد غارة مخيم طولكرم

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 04-10-2024 11:34 م

الوكيل الإخباري-  نعت كتائب  القسام 8 من مقاتليها بعد غارة مخيم طولكرم .

وقالت  الكتائب :" نزف ثلة من فرساننا الميامين الذين ارتقوا بقصف صهيوني غادر على مخيم طولكرم."

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واضافت :"نعاهد شعبنا على الثأر للدماء الطاهرة وسلسلة ردودنا المقبلة ستكون بالأفعال قبل الأقوال .. ردودنا القادمة ستدفع الكيان ثمن قراراته الإجرامية بحق شعبنا الأعزل ومجاهدينا ."

 
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