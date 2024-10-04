القسام تنعى 8 من مقاتليها بعد غارة مخيم طولكرم

وقالت الكتائب :" نزف ثلة من فرساننا الميامين الذين ارتقوا بقصف صهيوني غادر على مخيم طولكرم."
-
أخبار متعلقة
-
3 مسؤولين من حماس يكشفون ما الذي يفكر فيه السنوار بعد عام من "طوفان الأقصى"
-
40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك
-
حصيلة شهداء غزة تناهز الـ 42000
-
شهداء وجرحى في قصف اسرائيلي على مناطق بغزة
-
ارتفاع عدد الشهداء من جراء غارة إسرائيلية على مخيم طولكرم إلى 18
-
استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال بالخليل
-
زيادة في طلبات المساعدة النفسية بإسرائيل
-
الجيش الإسرائيلي يعتقل 15 فلسطينيا في الضفة الغربية