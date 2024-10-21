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القسام توقع قوة هندسية إسرائيلية في كمين محكم بجباليا

كتائب القسام
كتائب القسام
الإثنين، 21-10-2024 05:04 م
الوكيل الإخباري-   قالت كتائب القسام لجناح العسكري لحركة حماس اليوم الأثنين، إن مقاتليها تمكنوا  من إيقاع قوة هندسية صهيونية في كمين محكم غرب معسكر جباليا شمال مدينة غزة.اضافة اعلان


وبينت القسام أنها وبعد رصدها وصول دبابة وناقلة جند وجرافتين عسكريتين من نوع "D9" محملتين بعدد من معكبات المواد المتفجرة شديدة التدمير إلى مكان الكمين، تمكنت من استهداف الجرّافة الأولى بقذيفة "الياسين 105" والجرافة الثانية بعبوة "شواظ"، مما أدى الى انفجار الآليات والمكعبات الناسفة في الرتل المتقدم وتدميره وإيقاع طواقم الآليات الصهيونية بين قتيل وجريح غرب معسكر جباليا شمال مدينة غزة .
 
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