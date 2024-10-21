القسام توقع قوة هندسية إسرائيلية في كمين محكم بجباليا

وبينت القسام أنها وبعد رصدها وصول دبابة وناقلة جند وجرافتين عسكريتين من نوع "D9" محملتين بعدد من معكبات المواد المتفجرة شديدة التدمير إلى مكان الكمين، تمكنت من استهداف الجرّافة الأولى بقذيفة "الياسين 105" والجرافة الثانية بعبوة "شواظ"، مما أدى الى انفجار الآليات والمكعبات الناسفة في الرتل المتقدم وتدميره وإيقاع طواقم الآليات الصهيونية بين قتيل وجريح غرب معسكر جباليا شمال مدينة غزة .
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