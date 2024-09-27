القسام" دمرنا دبابة إسرائيلية في خان يونس

الوكيل الإخباري- أكدت كتائب القسام أنها دمرت دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا 4" بقذيفة "الياسين 105" في صوفا شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

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