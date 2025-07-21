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القسام: فجرنا دبابة "ميركفاه" بعبوة شديدة الانفجار جنوب دير البلح

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 21-07-2025 11:31 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الاثنين، عن استهداف دبابة إسرائيلية من طراز "ميركافاه" بعبوة أرضية شديدة الانفجار، في منطقة أم ظهير جنوبي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.اضافة اعلان
 
 
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