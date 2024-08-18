القسام: قتلى وجرحى بصفوف الاحتلال بخان يونس

07:52 م

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الوكيل الإخباري- قالت كتائب القسام إن مقاتليها فجروا عبوتين بقوات الاحتلال الإسرائيلي وأوقعوا عناصرها بين قتيل وجريح في غرب مدينة حمد شمالي خان يونس.



كما قالت القسام إن مقاتليها فجروا عبوة برميلية وأخرى صدمية بقوات العدو وأوقعوا عناصرها بين قتيل وجريح بالمنطقة ذاتها.