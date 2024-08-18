القسام: قتلى وجرحى بصفوف الاحتلال بخان يونس

كما قالت القسام إن مقاتليها فجروا عبوة برميلية وأخرى صدمية بقوات العدو وأوقعوا عناصرها بين قتيل وجريح بالمنطقة ذاتها.
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