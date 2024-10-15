 
الثلاثاء 2024-10-15 01:23 م
 
 

القسام: قتلى وجرحى في صفوف العدو بعد استهدافهم بعبوة "برميلية"

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 15-10-2024 01:08 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت كتائب القسام عن تمكن مجاهديها من تفجير عبوة "برميلية" في قوة صهيونية خاصة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح شرق منطقة الريان شرق مدينة رفح جنوب القطاع .اضافة اعلان


وتستمر المقاومة في قطاع غزة بالتصدي لقوات الاحتلال في جميع محاور التوغل .
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

خاص بالوكيل وزارة العدل: إنجاز 482 مزادا إلكترونيا في أيلول

تعبيرية

طب وصحة متى يبدأ الجسم في فقدان الوزن بعد "الدايت"؟

تعبيرية

فلسطين القسام: قتلى وجرحى في صفوف العدو بعد استهدافهم بعبوة "برميلية"

تعبيرية

أخبار محلية الزراعة: بدء الاتفاق مع مصانع "مركزات البندورة" كجزء من الدعم الحكومي لمزارعي البندورة

ع

عربي ودولي فنلندا: الغرب تعب من دعم أوكرانيا وبدأ يفكر بسبل التسوية

وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير

فلسطين رغم الحصار والإبادة .. بن غفير يحرض مجدداً على عدم إدخال الوقود لغزة

تعبيرية

المرأة والجمال خريف 2024.. ما اللون الذي سيُهيمن على ساحة الموضة؟

تعبيرية

منوعات هذا أبرز أسباب اندلاع حريق بالسيارة أثناء المسير !



 


الأكثر مشاهدة