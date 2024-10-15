القسام: قتلى وجرحى في صفوف العدو بعد استهدافهم بعبوة "برميلية"

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الوكيل الإخباري- أعلنت كتائب القسام عن تمكن مجاهديها من تفجير عبوة "برميلية" في قوة صهيونية خاصة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح شرق منطقة الريان شرق مدينة رفح جنوب القطاع . اضافة اعلان





وتستمر المقاومة في قطاع غزة بالتصدي لقوات الاحتلال في جميع محاور التوغل .