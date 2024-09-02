"القسام" لنتنياهو: فضلت استعادة الأسرى جثثا

الوكيل الإخباري- بثت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، صورا للأسرى الـ6 القتلى في غزة، وقالت إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فضل عرقلة الصفقة على استعادتهم".

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