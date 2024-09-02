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"القسام" لنتنياهو: فضلت استعادة الأسرى جثثا

صورة الأسرى القتلى
صورة الأسرى القتلى
الإثنين، 02-09-2024 01:07 ص

الوكيل الإخباري-   بثت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، صورا للأسرى الـ6 القتلى في غزة، وقالت إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فضل عرقلة الصفقة على استعادتهم".

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وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن اليوم الأحد، "استعادة جثث 6 محتجزين بعد العثور عليها داخل نفق بقطاع غزة"، مؤكدا "تحديد هوياتهم".

من جهتها، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن "الأسرى قتلوا بقصف الاحتلال المستمر على قطاع غزة".

 
gnews

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