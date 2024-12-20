القسام: مقاتل في صفوفنا تنكر بزي جندي إسرائيلي وفجر نفسه بقوة إسرائيلية

الوكيل الإخباري- افادت كتائب القسام بوقوع عملية أمنية معقدة بمخيم جباليا فجر خلالها أحد مقاتليها نفسه في قوة صهيونية.

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واضافت القسام ان العملية أوقعت أفراد القوة الصهيونية بين قتيل وجريح

وبالتفاصيل قالت القسام في بيان اليوم :" عملية أمنية معقدة تمكن مجاهد قسامي من الإجهاز على قناص صهيوني ومساعده من مسافة صفر بمخيم جباليا ،، و بعد ساعة من الحدث تنكر نفس المجاهد بلباس جنود الاحتلال ووصل لقوة صهيونية من 6 جنود وفجر نفسه فيهم."