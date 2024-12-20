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القسام: مقاتل في صفوفنا تنكر بزي جندي إسرائيلي وفجر نفسه بقوة إسرائيلية

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 20-12-2024 07:01 م

الوكيل الإخباري-  افادت كتائب القسام بوقوع  عملية أمنية معقدة بمخيم جباليا فجر خلالها أحد مقاتليها نفسه في قوة صهيونية.

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واضافت القسام ان العملية أوقعت أفراد القوة الصهيونية بين قتيل وجريح

 

وبالتفاصيل قالت القسام في بيان اليوم :" عملية أمنية معقدة تمكن مجاهد قسامي من الإجهاز على قناص صهيوني ومساعده من مسافة صفر بمخيم جباليا  ،، و بعد ساعة من الحدث تنكر نفس المجاهد بلباس جنود الاحتلال ووصل لقوة صهيونية من 6 جنود وفجر نفسه فيهم."

 

وتابعت : "المجاهد القسامي أوقع أفراد القوة الإسرائيلية بين قتيل وجريح."

 
gnews

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