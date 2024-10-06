القسام: نخوض معارك ضارية ضد قوات الاحتلال في شمال غزة

جدير بالذكر أن الاحتلال الإسرائيلي بدأ منذ صباح اليوم الأحد بإخطار من تبقى من أهالي شمال قطاع غزة بالمغادرة من أجل توغل جديد في شمال القطاع .
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