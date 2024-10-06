القسام: نخوض معارك ضارية ضد قوات الاحتلال في شمال غزة

12:13 م

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الوكيل الإخباري- أعلنت كتائب القسام عن خوض مجاهديها لمعارك ضارية مع قوات العدو الصهيوني في محاور التوغل شمال قطاع غزة . اضافة اعلان





جدير بالذكر أن الاحتلال الإسرائيلي بدأ منذ صباح اليوم الأحد بإخطار من تبقى من أهالي شمال قطاع غزة بالمغادرة من أجل توغل جديد في شمال القطاع .



