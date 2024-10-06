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القسام: نخوض معارك ضارية ضد قوات الاحتلال في شمال غزة

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 06-10-2024 12:13 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت كتائب القسام عن خوض مجاهديها لمعارك ضارية مع قوات العدو الصهيوني في محاور التوغل شمال قطاع غزة .اضافة اعلان


جدير بالذكر أن الاحتلال الإسرائيلي بدأ منذ صباح اليوم الأحد بإخطار من تبقى من أهالي شمال قطاع غزة بالمغادرة من أجل توغل جديد في شمال القطاع .

 
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