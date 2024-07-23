القسام: ندك قوات الاحتلال بمنطقة جحر الديك بقذائف الهاون

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/697306 الوكيل الإخباري - قالت كتائب عز الدين القسام إنها "دكت قوات العدو المتوغلة في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة بقذائف الهاون". اقرأ أيضاً "الوكيل الإخباري" ينطلق بتصميم ومحتوى جديد بشرى سارة بانتظار الأردنيين مطلع الشهر المقبل الملك يعود إلى أرض الوطن التربية توضح حول اعلان نتائج التوجيهي "المستقلة للانتخاب" تطلق إطارا مرجعيا لتمكين المرأة في الانتخاب والأحزاب شاهد .. هكذا قضى أهالي خان يونس ليلتهم الماضية بسبب قصف الاحتلال الاتحاد البرلماني العربي يدين قصف الاحتلال لمدارس تأوي نازحين شهيد و3 جرحى بقصف على مخيم جباليا 5 شهداء و10 مصابين في قصف على شارع الجلاء