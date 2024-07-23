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القسام: ندك قوات الاحتلال بمنطقة جحر الديك بقذائف الهاون

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الثلاثاء، 23-07-2024 07:54 م

 

الوكيل الإخباري - قالت كتائب عز الدين القسام إنها "دكت قوات العدو المتوغلة في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة بقذائف الهاون".
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