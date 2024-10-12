القسام وسرايا القدس تستهدفان قوات إسرائيلية شمال غزة

جاء ذلك في بيانات منفصلة، صدرت عن كتائب “القسام”، و”سرايا القدس” عبر منصة “تلغرام”.
وقالت “القسام” في بيان، إن عناصرها تمكنوا من “تفجير عبوة شديدة الانفجار في قوة صهيونية راجلة قوامها 15 جنديا صهيونيا خلال محاولتها اقتحام أحد المنازل وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح قرب مفترق الاتصالات غرب معسكر جباليا”.
وأضافت في بيان ثان: “استهدفنا ناقلة جند صهيونية بقذيفة الياسين 105 قرب محطة وقود الخزندار شمال مدينة غزة”.
وتابعت في بيان ثالث: “استهدف مقاتلونا دبابة صهيونية من نوع ميركفاه بقذيفة الياسين 105 في منطقة التوام شمال مدينة غزة”.
من جانبها، أعلنت “سرايا القدس” عن تفجير مقاتليها “آلية عسكرية صهيونية متوغلة في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة بعبوة برميلية شديدة الانفجار”.
وحتى الساعة 12:00 (ت.غ)، لم يصدر عن الجيش الإسرائيلي تعليق بشأن ما ورد في بيانات “القسام” و”سرايا القدس”، في وقت يواصل فيه الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في شمال القطاع.
c7mob
-
أخبار متعلقة
-
ستة شهداء في قصف للاحتلال على مدينة غزة وجنوب القطاع
-
الاتحاد الأوروبي: نحث إسرائيل على السماح للأونروا بمواصلة عملها
-
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة الى 42,175 والاصابات إلى 98,336 منذ بدء العدوان
-
مستوطنون يجبرون قاطفي الزيتون على ترك أراضيهم جنوب نابلس
-
سلسلة انفجارات ضخمة تهز شمال قطاع غزة
-
"العفو الدولية": إسرائيل تواصل التعتيم على الإبادة الجماعية في قطاع غزة
-
الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر في جباليا مخلّفا عشرات الشهداء والجرحى
-
عشرات الشهداء بغزة وتواصل المعارك شمال القطاع