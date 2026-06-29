الإثنين 2026-06-29 10:58 ص

القضية الفلسطينية أمام مجلس الأمن الدولي اليوم

القضية الفلسطينية أمام مجلس الأمن الدولي اليوم
مجلس الأمن الدولي
 
الإثنين، 29-06-2026 09:00 ص
الوكيل الإخباري-   يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين جلسته الشهرية المفتوحة بشأن الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية تعقبها مشاورات مغلقة.اضافة اعلان


ومن المتوقع أن يقدم نائب المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، رامز الأكباروف إحاطة للأعضاء. وحسب رئاسة مجلس الأمن للشهر الحالي، فانه سيتم بحث تقرير الأمين العام بشأن تطبيق القرار الدولي رقم 2334 الذي يطالب إسرائيل بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
 
 


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