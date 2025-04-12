السبت 2025-04-12 05:38 م
 

القطاع يوجه رسالة مصورة هامة جداً لحكومة الكيان

قطاع غزة المدمر بسبب قصف الاحتلال
قطاع غزة المدمر بسبب قصف الاحتلال
 
السبت، 12-04-2025 04:36 م
الوكيل الإخباري-   في تطور إعلامي يحمل أبعادًا استراتيجية ورسائل نفسية قوية، بثّت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقطعًا مصورًا جديدًا لأحد أسرى الاحتلال في غزة، بثلاث لغات: العربية، العبرية، والإنجليزية.اضافة اعلان


المقطع القصير، الذي حمل عنوان "قريبًا"، يأتي في سياق سلسلة من الإصدارات التي تنشرها كتائب القسام بشكل متواصل منذ بدء الحرب، وتُظهر من خلالها معاناة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، بهدف الضغط الشعبي والإعلامي على حكومة الاحتلال.
 
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