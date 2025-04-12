القطاع يوجه رسالة مصورة هامة جداً لحكومة الكيان

المقطع القصير، الذي حمل عنوان "قريبًا"، يأتي في سياق سلسلة من الإصدارات التي تنشرها كتائب القسام بشكل متواصل منذ بدء الحرب، وتُظهر من خلالها معاناة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، بهدف الضغط الشعبي والإعلامي على حكومة الاحتلال.
كتـائب القسام تنشر:— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 12, 2025
قريباً ..
בק٥רוב ..
Soon..
الوقت ينفد...
הזמן אוזל..
Time Is Running Out... pic.twitter.com/xBrv53knxK
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