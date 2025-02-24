 
الإثنين 2025-02-24 02:25 م
 

القناة 12: أسير يتحدث عن نجاته بأعجوبة من الأنفاق إثر غارة إسرائيلية

المقاومة الفلسطينية أفرجت السبت عن 6 أسرى أحياء بينهم اثنان أسرا عام 2014
المقاومة الفلسطينية أفرجت السبت عن 6 أسرى أحياء بينهم اثنان أسرا عام 2014
الإثنين، 24-02-2025 12:58 م
الوكيل الإخباري- أفادت القناة 12 الإسرائيلية اليوم الاثنين بأن الأسير إليا كوهين، الذي أفرج عنه من غزة، نجا بأعجوبة بعد انهيار نفق كان محتجزا فيه إثر غارة إسرائيلية.اضافة اعلان


وقال كوهين إن أحد الأنفاق التي احتُجز فيها تعرض للقصف وانهار، لكنه وبقية الأسرى تمكنوا من النجاة في اللحظة الأخيرة.

وإليا كوهين هو أحد الأسرى الستة الذين أفرجت عنهم كتائب القسام يوم السبت الماضي في إطار صفقة طوفان الأقصى، وهم إيليا كوهن، وعمر شيم توف، وعومر فنكرت، وتال شوهام، وأفيرا منغستو، وهشام السيد.

الجزيرة
 
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