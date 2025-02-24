القناة 12: أسير يتحدث عن نجاته بأعجوبة من الأنفاق إثر غارة إسرائيلية

وقال كوهين إن أحد الأنفاق التي احتُجز فيها تعرض للقصف وانهار، لكنه وبقية الأسرى تمكنوا من النجاة في اللحظة الأخيرة.
وإليا كوهين هو أحد الأسرى الستة الذين أفرجت عنهم كتائب القسام يوم السبت الماضي في إطار صفقة طوفان الأقصى، وهم إيليا كوهن، وعمر شيم توف، وعومر فنكرت، وتال شوهام، وأفيرا منغستو، وهشام السيد.
الجزيرة
-
أخبار متعلقة
-
وزير إسرائيلي يعلن 4 شروط للمرحلة الثانية وقناة تتوقع استئناف الحرب
-
مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى
-
ويتكوف: إعادة بناء غزة تستغرق 15 عاما
-
عودة تدريجية للتعليم في مدارس غزة رغم الظروف الصعبة
-
توصية إسرائيلية بفرض قيود على الصلاة بالمسجد الأقصى خلال رمضان
-
يائير نتنياهو يلجأ للقضاء ردًا على اتهامه بضرب والده
-
نائب رئيس الكنيست: نحن متسامحون أكثر من اللازم ويجب قتل جميع الرجال في غزة
-
الاحتلال يواصل عدوانه بالضفة الغربية والمقاومة تشتبك