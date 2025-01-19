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القناة 12 الإسرائيلية: الجيش تلقى أمرا بوقف إطلاق النار في غزة

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أرشيفية
الأحد، 19-01-2025 12:04 م

الوكيل الإخباري - قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي تلقى أمرا بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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وأضافت أن إسرائيل تسلمت من الوسيط القطري قائمة الأسيرات اللواتي سيتم الإفراج عنهن اليوم الأحد.

 
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