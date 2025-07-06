"القوات الشعبية" تتوعد "حماس" بالقتال حتى استئصالها من قطاع غزة

الوكيل الإخباري- أكد قائد ما يسمى بـ"القوات الشعبية" في قطاع غزة ياسر أبو شباب أن قواته ستواصل القتال ضد "حماس" إلى أن يتم استئصالها حتى لو تم إحراز وقف إطلاق النار بين الحركة وإسرائيل.



وقال أبو شباب في تصريح لهيئة البث الإسرائيلية "مكان": "إن المجموعة المسلحة التي أقودها ستواصل قتال حماس حتى ولو تم إحراز تهدئة".



وأشار إلى أن مشروعه هو "استئصال حماس من قطاع غزة وتحرير الغزيين من ظلم وبطش الحركة مهما كلف من ثمن ودماء".

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ولفت أبو شباب إلى أنه ينسق في جوانب عدة مع السلطة الفلسطينية ويتلقى مساعدات من أطراف عديدة منها الجيش الإسرائيلي.



وأضاف أن "حماس تنازع حاليا وهي في مراحلها الأخيرة قبل القضاء عليها"، مستذكرا أن عناصره دخلوا إلى مواقع كانت خاضعة لسيطرتها، مثل مستشفى ناصر في خان يونس.