الأحد 2025-03-23 03:46 ص
 

الكابنيت يصادق على الاعتراف بـ13 مستوطنة في الضفة الغربية

إحدى المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة
إحدى المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة
 
الأحد، 23-03-2025 03:31 ص

الوكيل الإخباري-   اكدت القناة 12 الإسرائيلية انتهاء اجتماع الكابينت بشأن مواصلة الضغط العسكري على قطاع غزة واستمر 4 ساعات.

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وبينت ان الكابينت يصدق على فصل 13 مستوطنة عن مستوطنات أخرى بالضفة للاعتراف بها كمستوطنات مستقلة.

 
 
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