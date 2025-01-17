 
الجمعة 2025-01-17 07:20 م
 

الكابينت الإسرائيلي يضيف هدف تعزيز الأمن بالضفة لأهداف الحرب

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
الجمعة، 17-01-2025 06:10 م
الوكيل الإخباري-   ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الكابينت أضاف هدفا للحرب في أعقاب التوصل لصفقة تبادل هو تعزيز الأمن في الضفة الغربية.اضافة اعلان


وجاء في نص القرار "سيتم إضافة هدف الحرب التالي: الإضرار بشكل كبير بقدرات المنظمات المسلحة في الضفة الغربية، وتعزيز الدفاع والأمن في الضفة، مع التركيز على الحفاظ على أمن حركة السفر والمستوطنات".
 
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