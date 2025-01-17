الكابينت الإسرائيلي يضيف هدف تعزيز الأمن بالضفة لأهداف الحرب

وجاء في نص القرار "سيتم إضافة هدف الحرب التالي: الإضرار بشكل كبير بقدرات المنظمات المسلحة في الضفة الغربية، وتعزيز الدفاع والأمن في الضفة، مع التركيز على الحفاظ على أمن حركة السفر والمستوطنات".
-
أخبار متعلقة
-
بن غفير: أشعر بقلق مضاعف بعد كشف تفاصيل الصفقة
-
الإفراج عن 2000 أسير فلسطيني بالمرحلة الأولى من الصفقة
-
ارتفاع عدد شهداء الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 46,876
-
يديعوت أحرونوت: صفقة الأسرى ستعزز قوة حماس بالضفة
-
مصادر: حماس اشترطت هدوءا قبل 48 ساعة من بدء الاتفاق
-
الكابينت الأمني الإسرائيلي يصادق على اتفاق وقف إطلاق النار مع "حماس"
-
الصحة العالمية تخطط لإدخال مستشفيات جاهزة إلى غزة
-
بالصور .. 60 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى