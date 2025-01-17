الكابينت الإسرائيلي يضيف هدف تعزيز الأمن بالضفة لأهداف الحرب

06:10 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/717161 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الكابينت أضاف هدفا للحرب في أعقاب التوصل لصفقة تبادل هو تعزيز الأمن في الضفة الغربية. اضافة اعلان





وجاء في نص القرار "سيتم إضافة هدف الحرب التالي: الإضرار بشكل كبير بقدرات المنظمات المسلحة في الضفة الغربية، وتعزيز الدفاع والأمن في الضفة، مع التركيز على الحفاظ على أمن حركة السفر والمستوطنات".