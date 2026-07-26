"الكابينت" يوافق على إنشاء "مجلس السلام" في غزة والبدء من رفح

07:15 م

الوكيل الإخباري- وافق المجلس الوزاري السياسي والأمني الإسرائيلي "الكابينت" على إنشاء "مجلس السلام" في قطاع غزة، في خطوة تمنحه وضعا خاصا، إلى جانب الموافقة على إطلاق مشروع تجريبي لإعادة الخدمات الأساسية إلى القطاع، وتقديم المساعدات الإنسانية، وإنشاء ملاجئ في المناطق الخارجة عن سيطرة حركة حماس. اضافة اعلان





ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ هذه الخطوة في مدينة رفح، على أن تشمل أيضا إنشاء مساكن مؤقتة لسكان القطاع.



وبحسب الخطة، سيخضع الراغبون في الإقامة في هذه المناطق لإجراءات تدقيق أمنية مشددة، بهدف التحقق من عدم انتمائهم إلى حركة حماس.



وتنص الخطة كذلك على أن تكون هذه المنطقة الأولى التي تُدار من قبل "حكومة تكنوقراط" فلسطينية، بدعم من قوة أمنية متعددة الجنسيات يجري العمل على تشكيلها، تضم عناصر من عدة دول.



كما وافق المجلس على منح "حصانة" لقوات الأمن الدولية التي ستعمل في مناطق تقع خارج "الخط الأصفر" في قطاع غزة، أي في الأراضي الخارجة عن سيطرة الجيش الإسرائيلي.





