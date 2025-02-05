الكرملين: نعتبر حل الدولتين هو الوحيد الممكن والدول العربية لن تقبل التهجير

01:15 م

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الوكيل الإخباري- قال الكرملين إنه يعتمد على مفهوم الأمم المتحدة بشأن التسوية في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين، موضحا "نعتبر ذلك الحل هو الوحيد الممكن". اضافة اعلان





وأضاف "سمعنا كلام (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب بشأن إعادة توطين سكان غزة، لكننا ننطلق من حقيقة أن الدول العربية لا تقبل هذه الفكرة".



وكالات

