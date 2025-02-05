 
الأربعاء 2025-02-05 02:34 م
 

الكرملين: نعتبر حل الدولتين هو الوحيد الممكن والدول العربية لن تقبل التهجير

مبنى الكرملين في روسيا
مبنى الكرملين في روسيا
الأربعاء، 05-02-2025 01:15 م
الوكيل الإخباري-   قال الكرملين إنه يعتمد على مفهوم الأمم المتحدة بشأن التسوية في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين، موضحا "نعتبر ذلك الحل هو الوحيد الممكن".اضافة اعلان


وأضاف "سمعنا كلام (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب بشأن إعادة توطين سكان غزة، لكننا ننطلق من حقيقة أن الدول العربية لا تقبل هذه الفكرة".

وكالات
 
gnews

أحدث الأخبار

الملازم اول حازم محمد الخرابشه

خاص بالوكيل ملازم اول يشعل مواقع التواصل.. ما القصة؟

لقطة من الفيديو

فلسطين فيديو - طفلة من القطاع تتحدث وترد ببراعة على خطط ترامب لتهجيرهم من أرضهم

ل

أخبار محلية الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير التركي

غ

منوعات إجراءات هامة للحفاظ على سلامتك في الأجواء الماطرة

رئاسة الوزراء

أخبار محلية الحكومة تعفي شاحنات المساعدات إلى غزة من الرسوم والضريبة

لال

فن ومشاهير محمد هنيدي يعلن عن مسرحية جديدة في السعودية

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية %50 إعفاء رسوم تراخيص وتصاريح مشغلي النقل للعام 2025

ا

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق على انخفاض



 




الأكثر مشاهدة