الكرملين: نعتبر حل الدولتين هو الوحيد الممكن والدول العربية لن تقبل التهجير

وأضاف "سمعنا كلام (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب بشأن إعادة توطين سكان غزة، لكننا ننطلق من حقيقة أن الدول العربية لا تقبل هذه الفكرة".
وكالات
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