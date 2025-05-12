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الكشف عن موعد الإفراج عن الأسير الأمريكي في القطاع

فلسطينيون يحيطون بمركبات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في خان يونس جنوب قطاع غزة
فلسطينيون يحيطون بمركبات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في خان يونس جنوب قطاع غزة
 
الإثنين، 12-05-2025 09:45 ص
الوكيل الإخباري- نقلت وكالة فرانس برس، الاثنين، عن مصدر في حركة حماس أن الإفراج عن المحتجز الإسرائيلي الأميركي الاثنين أو الثلاثاء، مبينا أن كتائب القسام، الجناح العسكري للحركة، ستصدر بيانا لإعلان الموعد الدقيق.اضافة اعلان


وقال المصدر، "ستصدر كتائب القسام بيانا اليوم تعلن فيه موعد تسليم الجندي الإسرائيلي الأسير الذي يحمل الجنسية الأميركية عيدان ألكسندر"، مضيفا "على الأغلب سيتم إطلاق سراح عيدان اليوم الاثنين أو غدا الثلاثاء وهذا يتطلب تأمين الظروف الميدانية".

وكالات
 
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