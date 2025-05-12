الكشف عن موعد الإفراج عن الأسير الأمريكي في القطاع

وقال المصدر، "ستصدر كتائب القسام بيانا اليوم تعلن فيه موعد تسليم الجندي الإسرائيلي الأسير الذي يحمل الجنسية الأميركية عيدان ألكسندر"، مضيفا "على الأغلب سيتم إطلاق سراح عيدان اليوم الاثنين أو غدا الثلاثاء وهذا يتطلب تأمين الظروف الميدانية".
وكالات
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