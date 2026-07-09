الكنيست الإسرائيلي يصادق على تجميد أموال مقاصة فلسطينية إضافية

وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، ينص مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست موشيه باسال من حزب الليكود، على تجميد مبلغ سنوي يعادل الأموال التي حولتها السلطة الوطنية الفلسطينية إلى قطاع غزة خلال العام السابق، واستخدامها لاحقاً لدفع تعويضات لمن تضرروا من "أعمال إرهابية مصدرها القطاع"، وفق نص المشروع.
وحظي مشروع القانون بتأييد 12 عضواً في الكنيست، دون تسجيل أصوات معارضة.
وتحتجز إسرائيل نحو 14 مليار شيقل (نحو 5 مليارات دولار) من عائدات الجمارك على الواردات المخصصة للفلسطينيين، المعروفة بأموال المقاصة، ما تسبب بتفاقم الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة الفلسطينية، في ظل تراكم المبالغ المحتجزة شهرياً في خزينة وزارة المالية الإسرائيلية.
-
أخبار متعلقة
-
الرئيس الفلسطيني يصدر مرسوما بتحديد 28 تشرين الثاني موعدا للانتخابات التشريعية
-
شهيدان ومصابون في قصف للاحتلال الإسرائيلي على غزة
-
بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. دعم إماراتي بـ36.7 مليون درهم لغزة والمزروعي يطلع على جاهزية مركز العريش
-
الاحتلال الإسرائيلي يدهم منازل ويحتجز شبانًا خلال اقتحام مخيم العين غرب نابلس
-
شهيد ومصابون في قصف إسرائيلي غرب مدينة خان يونس
-
91 مريضا ومرافقا يغادرون غزة عبر معبر رفح
-
الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات واسعة في جنوب نابلس
-
الكنيست يقرّ إنشاء لجنة تحقيق في إخفاقات هجوم 7 أكتوبر