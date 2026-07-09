الخميس 2026-07-09 04:58 م

الكنيست الإسرائيلي يصادق على تجميد أموال مقاصة فلسطينية إضافية

الكنيست الإسرائيلي
الكنيست الإسرائيلي
 
الخميس، 09-07-2026 02:36 م
الوكيل الإخباري-   صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، مساء أمس الأربعاء بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يتيح تجميد أموال إضافية من عائدات المقاصة الفلسطينية، على أن يحال المشروع إلى لجنة الخارجية والأمن لاستكمال مناقشته تمهيداً للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.اضافة اعلان


وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، ينص مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست موشيه باسال من حزب الليكود، على تجميد مبلغ سنوي يعادل الأموال التي حولتها السلطة الوطنية الفلسطينية إلى قطاع غزة خلال العام السابق، واستخدامها لاحقاً لدفع تعويضات لمن تضرروا من "أعمال إرهابية مصدرها القطاع"، وفق نص المشروع.

وحظي مشروع القانون بتأييد 12 عضواً في الكنيست، دون تسجيل أصوات معارضة.

وتحتجز إسرائيل نحو 14 مليار شيقل (نحو 5 مليارات دولار) من عائدات الجمارك على الواردات المخصصة للفلسطينيين، المعروفة بأموال المقاصة، ما تسبب بتفاقم الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة الفلسطينية، في ظل تراكم المبالغ المحتجزة شهرياً في خزينة وزارة المالية الإسرائيلية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزارة الزراعة

أخبار محلية "الزراعة" تطلق مشروع الوظائف الخضراء لتعزيز التحريج وتوفير فرص العمل

اختتام المحادثات الأردنية - الألمانية للتعاون التنموي

أخبار محلية اختتام المحادثات الأردنية - الألمانية للتعاون التنموي

ل

أخبار محلية وزير الأوقاف يطلع على مشاريع توسعة مستشفى المقاصد والخدمات المقدمة للمرضى

ب

أخبار محلية إضراب لدى الجانب الإسرائيلي يعرقل عبور المسافرين عبر جسر الملك حسين بنسبة 50%

ب

أخبار محلية ندوة حوارية حول دور العقبة بالسردية الأردنية

ل

أخبار محلية حكمان أردنيان يجتازان اختبارات أكاديمية الحكام الآسيوية

ل

أخبار محلية عملية جراحية نوعية لعلاج الصرع في مستشفى الملك المؤسس

نيويورك تايمز: أمريكا أغارت على أكثر من 170 هدفا إيرانيا

عربي ودولي نيويورك تايمز: أمريكا أغارت على أكثر من 170 هدفا إيرانيا



 
 






الأكثر مشاهدة

 