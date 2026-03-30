الإثنين 2026-03-30 09:36 م

الكنيست الإسرائيلي يصوت لصالح قانون يقضي بإعدام أسرى فلسطينيين

سجن عوفر العسكري الإسرائيلي
الإثنين، 30-03-2026 08:51 م

الوكيل الإخباري-  صوت  الكنيست الإسرائيلي على قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين . 

اضافة اعلان


وكانت لجنة الأمن القومي في الكنيست قد أقرت، الثلاثاء الماضي مشروع قانون ينص على فرض عقوبة الإعدام على من "يتسبب عمداً بمقتل إنسان في إطار عمل يُصنف على أنه عمل إرهابي"، مع التأكيد على عدم إمكانية منح عفو أو تخفيف الحكم لاحقاً.


وبحسب نص المشروع، تُفرض العقوبة بشكل إلزامي دون الحاجة إلى إجماع قضائي، على أن يُنفذ حكم الإعدام شنقاً عبر مصلحة السجون الإسرائيلية خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من صدوره.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة