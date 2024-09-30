 
الإثنين 2024-09-30 07:39 م
 
 

الكنيست يصدق على تعيين ساعر وزيرا

جدعون ساعر
جدعون ساعر
الإثنين، 30-09-2024 07:34 م
الوكيل الإخباري-   صدق الكنيست الإسرائيلي اليوم الاثنين على ضم زعيم حزب "اليمين الوطني" اليميني جدعون ساعر إلى حكومة بنيامين نتنياهو، وزيرا بلا حقيبة، وذلك بعد أسبوعين من جدل حول تعيينه وزيرا للدفاع بدلا من يوآف غالانت.اضافة اعلان


وقال الكنيست -في بيان على موقعه الإلكتروني- "صادقت الهيئة العامة للكنيست على ضم العضو جدعون ساعر وزيرا في الحكومة".
 
gnews

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