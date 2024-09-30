الكنيست يصدق على تعيين ساعر وزيرا

وقال الكنيست -في بيان على موقعه الإلكتروني- "صادقت الهيئة العامة للكنيست على ضم العضو جدعون ساعر وزيرا في الحكومة".
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