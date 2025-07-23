الكنيست يصوت لصالح فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن

وقد بدأ الكنيست الإسرائيلي مداولات تهدف إلى التصويت على مشروع قرار يتبنى دعوة تدعم فرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة.
وقدّم مشروع القرار عدد من أعضاء الائتلاف الحاكم قبيل خروج الكنيست للعطلة الصيفية.
وعبر وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين عن دعمه لمشروع القرار؛ وقال إنه سيصوّت من أجل اعتماده.
كما أعلن أعضاء الكنيست من أحزاب "الصهيونية الدينية" و "الليكود" و"شاس" و "إسرائيل بيتنا" المعارض دعمهم لمشروع القرار.
ولا يعد مشروع القرار قانونا نافذا، بل إعلان موقف، كما لا يعد ملزما للحكومة الإسرائيلية المخولة باتخاذ قرارات من هذا النوع.
وطالب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في كلمة له بالكنيست بسيطرة إسرائيلية كاملة ومطلقة على قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب.
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