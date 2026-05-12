الكنيست يقر قانونًا جديدًا لمحاكمة منفذي هجوم 7 أكتوبر

الوكيل الإخباري- أقرّ الكنيست الإسرائيلي، في وقت متأخر من مساء الاثنين، قانونًا يقضي بإنشاء محكمة عسكرية لمحاكمة مئات المسلحين الفلسطينيين الذين شاركوا في الهجوم على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.





وكان الهجوم المفاجئ، الذي قادته حركة حماس، أكثر الأيام دموية بالنسبة لإسرائيل منذ إعلان قيام الدولة، وأسوأ هجوم على اليهود منذ المحرقة (الهولوكوست). وتقول إسرائيل إن الهجوم أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1200 شخص، معظمهم من المدنيين.



وردّت إسرائيل بشن هجوم على قطاع غزة، تقول سلطات الصحة في القطاع إنه أسفر عن استشهاد أكثر من 72 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، وترك معظم غزة في حالة خراب.



وتحتجز إسرائيل ما يُقدّر بنحو 200 إلى 300 مسلح — ولم تكشف عن العدد بشكل محدد — تم أسرهم داخل إسرائيل خلال الهجوم، ولم تُوجَّه إليهم تهم حتى الآن.



ويمكن للمحكمة العسكرية الخاصة التي يتم تشكيلها بموجب القانون، والتي سترأسها هيئة من ثلاثة قضاة في القدس، أن تحاكم أيضًا آخرين تم أسرهم لاحقًا في غزة ويُشتبه في مشاركتهم في الهجوم، أو في احتجازهم أو إساءة معاملتهم لمحتجزين إسرائيليين.



وحظي القانون الجديد بتأييد أغلبية ساحقة بلغت 93 من أصل 120 نائبًا في الكنيست، في عرض نادر للوحدة السياسية الإسرائيلية.



واقتحم المسلحون الحدود من غزة إلى بلدات في جنوب إسرائيل، وقواعد للجيش، وطرق، وهاجموا حفلًا موسيقيًا. وإلى جانب القتل، اقتاد المسلحون أيضًا 251 رهينة إلى غزة.



صاغ نواب من كل من الائتلاف الحاكم والمعارضة مشروع القانون، بهدف ضمان تقديم جميع من شاركوا في الهجوم إلى العدالة بموجب القوانين الجنائية الإسرائيلية السارية، لما يصفه القانون بجرائم ضد الشعب اليهودي، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب.



وستكون الإجراءات علنية، مع بث جلسات الاستماع الرئيسية على الهواء مباشرة. ووفقًا للقانون الجديد، سيحضر المتهمون جلسات الاستماع الرئيسية فقط شخصيًا، بينما سيحضرون جميع الجلسات الأخرى عبر الفيديو، وسيُسمح للناجين من الهجوم بالحضور شخصيًا.



وقالت ياعارا موردخاي، خبيرة القانون الدولي في جامعة ييل، إن القانون الجديد يثير بعض المخاوف بشأن الإجراءات القانونية السليمة، بالنظر إلى الإطار القضائي العسكري، فضلًا عن خطر تحول إجراءات المحاكمة المتعلقة بالفظائع إلى "محاكمات صورية" مُسيّسة أو رمزية.



كما قالت يوليا مالينوفسكي، عضو الكنيست وأحد واضعي مشروع القانون، إن التشريع يضمن محاكمة عادلة وقانونية.



وقالت مالينوفسكي قبل التصويت على القانون: "سيتولى قضاة إسرائيليون الحكم عليهم، وليس الشارع أو ما نشعر به جميعًا... في نهاية المطاف، ما يجعلنا عظماء هو روحنا، وقوتنا، وقدرتنا على التعامل مع هذا الألم المهول وتحمله".



يتضمن القانون الجنائي الإسرائيلي عقوبة الإعدام لبعض التهم التي من المرجح أن يواجهها المسلحون.



ووفقًا للقانون الجديد، فإن صدور حكم بالإعدام سيؤدي إلى استئناف تلقائي نيابة عن المتهم.



وكان آخر شخص أُعدم في إسرائيل هو أدولف أيخمان، أحد مهندسي المحرقة النازية، الذي شُنق عام 1962 بعد أن ألقت إسرائيل القبض عليه في الأرجنتين.



ويمكن للمحاكم العسكرية في الضفة الغربية المحتلة أن تحكم بالإعدام على المدانين الفلسطينيين، لكنها لم تفعل ذلك قط.



وأثار قانون منفصل أقرته إسرائيل في آذار/مارس، يجعل الإعدام شنقًا عقوبة افتراضية للفلسطينيين المدانين في المحاكم العسكرية بارتكاب هجمات قاتلة، انتقادات في الداخل والخارج، ومن المتوقع أن تلغيه المحكمة العليا الإسرائيلية.



قال المتحدث باسم حركة حماس في غزة، حازم قاسم، إن القانون الجديد يوفر غطاءً لجرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في غزة.



وتحقق المحكمة الجنائية الدولية في سلوك إسرائيل خلال حرب غزة، وأصدرت مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بالإضافة إلى ثلاثة من قادة حماس قُتلوا جميعًا على يد إسرائيل منذ ذلك الحين.



كما تواجه إسرائيل قضية إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية. وترفض إسرائيل هذه الاتهامات، معتبرةً أنها ذات دوافع سياسية، وتؤكد أن حربها تستهدف حماس وليس الفلسطينيين.







