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الكويت تدين قرار الاحتلال الإسرائيلي منع دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

الكويت تدين قرار الاحتلال الإسرائيلي منع دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة
علم الكويت
الإثنين، 03-03-2025 11:20 م

الوكيل الإخباري-    أدانت الكويت بشدة اليوم الاثنين، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي منع دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

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وبحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أكدت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان، أن هذا الإجراء يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ومخالفا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، غير آبه بالآثار الوحشية التي خلفتها الحرب على غزة.


وجددت الوزارة موقف الكويت المطالب بوقف مثل تلك القرارات والسياسات التي لا تراعي المبادئ الإنسانية، وتمنع الفلسطينيين من أبسط حقوقهم، وتستخدم سياسة التجويع للضغط عليهم وفي شهر رمضان المبارك.

 
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