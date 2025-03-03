الكويت تدين قرار الاحتلال الإسرائيلي منع دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

الوكيل الإخباري- أدانت الكويت بشدة اليوم الاثنين، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي منع دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

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وبحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أكدت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان، أن هذا الإجراء يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ومخالفا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، غير آبه بالآثار الوحشية التي خلفتها الحرب على غزة.