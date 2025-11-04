الكيان بكافة أجهزته يبحث عن هاتف محمول قبل سقوط الرؤوس الكبيرة

ويعود الهاتف للمدعية العامة العسكرية المقالة اللواء يفعات تومر–يروشالمي، التي اعتُقلت على خلفية فضيحة تسريب فيديو يظهر جنودًا إسرائيليين وهم يعتدون على أسير فلسطيني في سجن "سدي تيمان".
بدأت الشرطة الإسرائيلية تحقيقًا مع تومر–يروشالمي، يقوده ضابط رفيع منتدب من وزارة الدفاع، وسط تقديرات بأن الهاتف الذي اختفى قبيل اعتقالها يحتوي على مراسلات خطيرة وأدلة قد تسقط رؤوسًا كبيرة داخل المؤسسة العسكرية، ما يعكس "رعبًا رسميًا" بين مسؤولين إسرائيليين من تداعيات القضية.
يشارك الغواصون من فرق "زاكا"، إلى جانب مدنيين وهواة أجهزة الكشف عن المعادن، في عمليات البحث المحمومة عن الهاتف، في سباق مع الزمن، وسط حالة ارتباك رسمي حول الجهة التي طلبت العملية.
تشير التحقيقات إلى أن تومر–يروشالمي قد تكون لعبت دورًا مركزيًا في تسريب مقاطع تظهر اعتداء وحشيًا لجنود احتياط على أسير فلسطيني، وأن ذلك جرى عبر مجموعة واتساب تضم كبار ضباط النيابة العسكرية. كما تتهم هي وآخرون بصياغة إفادات مضللة لإخفاء الواقعة وعرقلة التحقيق القضائي.
وحذرت مصادر أمنية إسرائيلية من أن ضياع الهاتف سيصعّب كشف شبكة المشاركين في التسريب والتستر عليه، فيما قد يجبر القضاء المتهمة على تسليم كلمات المرور للوصول إلى رسائلها.
على شاطئ هرتسليا، ظهر أمس مشهد غير مسبوق: غواصون، أجهزة كشف معادن، ووعود بمكافآت مالية لمن يعثر على الهاتف، بينما تراقب الشرطة عن كثب. أحد الهواة سلم هاتفًا عُثر عليه، لكن تبين أنه ليس الهاتف المطلوب.
ومددت محكمة الصلح في تل أبيب احتجاز تومر–يروشالمي، ورفضت استئنافها أمام المحكمة المركزية، كما منعت تصويرها داخل الجلسة، في محاولة واضحة لمنع انتشار صور تظهر حجم الأزمة داخل المنظومة القانونية والعسكرية في إسرائيل.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
الكنيست الإسرائيلي يصوّت الأربعاء على مشروع "قانون إعدام الأسرى"
-
حماس تعلن العثور على جثة جندي إسرائيلي في غزة
-
استشهاد فلسطيني وإصابة آخر برصاص مسيرة إسرائيلية شرق غزة
-
غوتيريش يعرب عن قلقه إزاء استمرار انتهاكات وقف إطلاق النار في غزة
-
75 ألف نازح يحتمون في 100 مبنى أممي متهالك بغزة
-
مستوطنون يغلقون الطريق 60 المؤدي لمدينة الخليل
-
الاحتلال يقتحم مخيم بلاطة في نابلس بالضفة المحتلة
-
طيران الاحتلال يستهدف الأحياء الشرقية لخان يونس