اللجنة الرئاسية الفلسطينية لشؤون الكنائس المسيحية تدين قصف الاحتلال كنيسة اللاتين في غزة

وقالت اللجنة في بيان اليوم الخميس، إنها تتابع بقلق تعرّض الكنيسة لقصف الاحتلال، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات بينهم راعي الكنيسة جبرائيل رومانيللي، إلى جانب أضرار جسيمة لحقت بمبنى الكنيسة.
وشدّدت اللجنة على أن استهداف الكنائس والمؤسسات الدينية تحت أي ذريعة هو عمل مرفوض ومُدان، ويشكّل تهديداً مباشراً للوجود المسيحي الأصيل في الأرض المقدسة، داعيةً المجتمع الدولي وهيئات حقوق الإنسان إلى التحرّك العاجل لضمان حماية دور العبادة في قطاع غزة، ووضع حد للاعتداءات التي تطال المدنيين والمقدّسات على حد سواء.
ولفتت إلى أنها ستواصل متابعة التطورات بالتنسيق مع الكنائس المحلية والمؤسسات المعنية، لحين بيان تفاصيل الاعتداء بشكل كامل.
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