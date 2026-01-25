اللجنة الوطنية لإدارة غزة: تطمينات وجاهزية لعودة عمل محطة توليد الكهرباء

07:49 ص

الوكيل الإخباري- ذكر رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، علي شعث، السبت، أن هناك تطمينات وجاهزية لعودة عمل محطة توليد الكهرباء بعد الدمار الذي لحق فيها أثناء الحرب التي استمرت عامين.





وأضاف شعث في منشور عبر منصة "فيسبوك"، "أهلنا في قطاع غزة، نبشّركم بوجود تطمينات وجاهزية لعودة عمل محطة توليد الكهرباء".



وتابع "إلى جانب جهود مع جهات دولية بخصوص الطاقة الشمسية، والعمل مع مزودي الكهرباء لإعادة التيار في أقرب وقت ممكن".

