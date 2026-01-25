اللجنة الوطنية لإدارة غزة: تطمينات وجاهزية لعودة عمل محطة توليد الكهرباء

وأضاف شعث في منشور عبر منصة "فيسبوك"، "أهلنا في قطاع غزة، نبشّركم بوجود تطمينات وجاهزية لعودة عمل محطة توليد الكهرباء".
وتابع "إلى جانب جهود مع جهات دولية بخصوص الطاقة الشمسية، والعمل مع مزودي الكهرباء لإعادة التيار في أقرب وقت ممكن".
-
أخبار متعلقة
-
مبعوثا ترامب في إسرائيل لمناقشة مستقبل غزة
-
الاونروا: 600 ألف طفل بغزة بلا تعليم منذ عامين
-
استشهاد طفلين باستهداف الاحتلال شمال غزة
-
استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال شمال قطاع غزة
-
اليونيسف تعلن إدخال شحنة أولى من المواد التعليمية الترفيهية إلى غزة
-
"الأونروا": هدم إسرائيل مبانينا بالقدس تحدٍ صارخ ومتعمد للقانون الدولي
-
الأمم المتحدة: إسرائيل ما زالت تقتل الفلسطينيين في غزة
-
عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى