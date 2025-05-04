الأحد 2025-05-04 02:07 م
 

اللحظات الأولى لسقوط الصاروخ اليمني في محيط مطار بن غوريون

لقطة من المقطع المتداول
لقطة من المقطع المتداول
 
الأحد، 04-05-2025 02:01 م
الوكيل الإخباري-   تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم، يُسمع فيه دوي انفجار قوي داخل مطار بن غوريون وُيرى خلاله الدخان الأسود الكثيف بجانب المطار الناجم عن سقوط صاروخ أطلقته جماعة الحوثي اليمنية.اضافة اعلان


ويُظهر الفيديو حالة من الذهول والارتباك بين المتواجدين في صالات المطار، دون أن تظهر آثار للدخان أو ألسنة لهب، ما يشير إلى أن الانفجار وقع على مقربة من محيط المطار وليس داخله مباشرة.
 
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