ويُظهر الفيديو حالة من الذهول والارتباك بين المتواجدين في صالات المطار، دون أن تظهر آثار للدخان أو ألسنة لهب، ما يشير إلى أن الانفجار وقع على مقربة من محيط المطار وليس داخله مباشرة.
اللحظات الأولى لسقوط الصاروخ اليمني في محيط مطار بن غوريون#مطار_بن_غريون pic.twitter.com/rmZboQFURt— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) May 4, 2025
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