اللوح: 105 آلاف غزّي دخلوا مصر

وقال اللوح الأربعاء، أن هذه الأعداد وصلت قبل إغلاق معبر رفح من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من الفلسطينيين أيضا كانوا في مصر بانتظار عودتهم إلى القطاع المحاصر، لكن العدوان الإسرائيلي حال دون ذلك .
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