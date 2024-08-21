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اللوح: 105 آلاف غزّي دخلوا مصر

غزة
غزة
الأربعاء، 21-08-2024 09:10 م
الوكيل الإخباري-    وصل أكثر من 105 آلاف فلسطيني إلى الأراضي المصرية من قطاع غزة منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وحتى 6 أيار الماضي، بحسب ما أفاد السفير الفلسطيني لدى مصر دياب اللوح.اضافة اعلان


وقال اللوح الأربعاء، أن هذه الأعداد وصلت قبل إغلاق معبر رفح من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من الفلسطينيين أيضا كانوا في مصر بانتظار عودتهم إلى القطاع المحاصر، لكن العدوان الإسرائيلي حال دون ذلك .
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