المؤتمر الثامن لـ"فتح": 94,64% نسبة المشاركة بالاقتراع للجنة المركزية والمجلس الثوري

الوكيل الإخباري- أعلن المؤتمر الثامن لحركة "فتح"، مساء السبت، أنّ نسبة المشاركة في الاقتراع للجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة، في الساحات الأربع (رام الله، وغزة، ولبنان، والقاهرة) بلغت 94,64%. اضافة اعلان



وجاءت نسبة المشاركة في الاقتراع في الساحات الأربع، بحسب ما نشره موقع المؤتمر الثامن كالآتي:



وكان المؤتمر قد افتتح أعماله أمس الأول الخميس بمشاركة الرئيس محمود عباس، وحضور سفراء وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى دولة فلسطين، ورجال دين وممثلين عن الفصائل والقوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني.



وسارت جلسات المؤتمر الثامن لحركة "فتح" بسلاسة وسط أجواء تنظيمية تؤكد حرص الحركة وكوادرها على إنجاح أعماله وتعزيز المشاركة الديمقراطية في مختلف هيئاتها القيادية.







