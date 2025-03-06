المبعوث الأميركي يعتبر الخطة العربية بشأن غزة "خطوة حسن نية أولى"

11:11 م

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الوكيل الإخباري- أشاد المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الخميس، بمصر لعرضها خطة جديدة بشأن قطاع غزة من دون أن يؤيد التفاصيل الواردة في هذا المقترح البديل لمشروع الرئيس دونالد ترامب بسيطرة أميركية على القطاع المدمر وتهجير سكانه. اضافة اعلان





وأكد ويتكوف "نحتاج إلى مزيد من النقاش بشأنها لكنها تشكل خطوة حسن نية أولى من جانب المصريين".



وقال إن ترامب نجح حاليا في "تشجيع أشخاص آخرين في الشرق الأوسط (...) على تقديم مقترحات نشطة يمكننا أن ننظر فيها".



وكان ترامب قد توعد في منشور شديد اللهجة على وسائل التواصل الاجتماعي الأربعاء، سكان غزة بـ"الموت" في حال لم تفرج حماس عن المحتجزين، وذلك في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.



واعتبر ويتكوف أن التهديد قد يكون بمكانة مقدمة لعمل مشترك ضد حماس.



وقال "أعتقد أنه سيكون هناك تحرك ما، وقد يتم بالتعاون مع الإسرائيليين".



أضاف "الأمر غير واضح الآن، ولكنني أعتقد أن حماس لديها الفرصة للتصرف بشكل عقلاني والقيام بما هو صحيح، ثم الانسحاب. هم لن يكونوا جزءا من حكومة هناك".