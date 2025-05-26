الإثنين 2025-05-26 11:53 م
 

المبعوث الأميركي ينفي أن تكون حماس قبلت اقتراحه حول غزة

غزة
غزة
 
الإثنين، 26-05-2025 11:21 م
الوكيل الإخباري-   نفت واشنطن الاثنين أن تكون حركة حماس قبلت مقترحا لوقف إطلاق النار في غزة، والذي ورد أنه يتضمن تحرير 10 محتجزين على دفعتين وهدنة لمدة 70 يوما.اضافة اعلان


وأكد متحدث باسم المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف ما أورده موقع أكسيوس عن رفضه ما أورده مصدر من الحركة الفلسطينية عن موافقتها على مقترحه بشأن صفقة التبادل ووقف إطلاق النار.

وأوضح المتحدث أن ويتكوف قال لموقع أكسيوس بعد تصريح حماس "ما رأيته من حماس مخيب للآمال وغير مقبول بتاتا".

وأكد مصدر في حماس في وقت سابق الاثنين أن الحركة وافقت على عرض الوسطاء الأخير الذي يتضمن هدنة لمدة 70 يوما مقابل الإفراج عن 10 محتجزين أحياء.
 
gnews

أحدث الأخبار

علم كولومبيا

فلسطين كولومبيا تعين أول سفير لها في الأراضي الفلسطينية

غزة

فلسطين المبعوث الأميركي ينفي أن تكون حماس قبلت اقتراحه حول غزة

البرلمان العربي

عربي ودولي البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي لوقف تصعيد الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني

أرشيفية

أخبار محلية نحو 300 ألف برميل ورادات الأردن من النفط العراقي الشهر الماضي

علم الاتحاد الأوروبي

عربي ودولي الاتحاد الأوروبي يقول إنه مستعد للتوصل بسرعة إلى اتفاق تجاري مع واشنطن

نتنياهو

فلسطين نتنياهو يتعهد إعادة جميع الأسرى

الليرة الذهبية

اقتصاد محلي بعد انخفاض أسعار الذهب .. تعرف على سعر الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن اليوم

غزة

فلسطين غارة إسرائيلية على المناطق الجنوبية من خان يونس



 
 





الأكثر مشاهدة