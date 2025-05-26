المبعوث الأميركي ينفي أن تكون حماس قبلت اقتراحه حول غزة

11:21 م

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الوكيل الإخباري- نفت واشنطن الاثنين أن تكون حركة حماس قبلت مقترحا لوقف إطلاق النار في غزة، والذي ورد أنه يتضمن تحرير 10 محتجزين على دفعتين وهدنة لمدة 70 يوما. اضافة اعلان





وأكد متحدث باسم المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف ما أورده موقع أكسيوس عن رفضه ما أورده مصدر من الحركة الفلسطينية عن موافقتها على مقترحه بشأن صفقة التبادل ووقف إطلاق النار.



وأوضح المتحدث أن ويتكوف قال لموقع أكسيوس بعد تصريح حماس "ما رأيته من حماس مخيب للآمال وغير مقبول بتاتا".



وأكد مصدر في حماس في وقت سابق الاثنين أن الحركة وافقت على عرض الوسطاء الأخير الذي يتضمن هدنة لمدة 70 يوما مقابل الإفراج عن 10 محتجزين أحياء.