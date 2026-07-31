الجمعة 2026-07-31 06:17 م

المتطرف بن غفير يعتبر أن الاتفاق على نزع سلاح حماس "غير مقبول"

المتطرف بن غفير يعتبر أن الاتفاق على نزع سلاح حماس "غير مقبول"
وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير
 
الجمعة، 31-07-2026 05:57 م
الوكيل الإخباري-   وجه وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير الجمعة، انتقادا شديدا إلى الاتفاق الذي وافقت عليه حماس ويلحظ نزع السلاح وانسحابا تدريجيا للقوات الإسرائيلية من غزة، معتبرا أنه "غير مقبول".اضافة اعلان


وكتب المتطرف بن غفير على منصة (تليغرام) بعد حرب 7 أكتوبر 2023، يعد الالتزام بوقف اغتيال عناصر حماس بمثابة موافقة على أن تخطط لحرب التالية.

وقال "يجب أن تستمر الاغتيالات في غزة، ويجب تشجيع الهجرة، ويجب أن تنتصر إسرائيل".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعلن في 31 تموز 2026، أن مجلس السلام توصل لاتفاق تاريخي لنزع سلاح حماس وجميع الفصائل المسلحة الأخرى في غزة بالكامل.

وقال مسؤول في حركة حماس، إنه يجب أن توافق إسرائيل على اتفاق مرحلي لنزع السلاح مدعوم من مجلس السلام الذي أسسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل أن تقوم حماس بتنفيذه.

كما قال مسؤول في مجلس السلام إنّه سيتعين وقف جميع الأنشطة العسكرية في غزة في إطار تنفيذ الخطة، مشيرا إلى أن نشر الشروط التي يتعين الوفاء بها سيتم خلال أسبوعين.

وربطت حركة حماس المضي في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بالتزام إسرائيل بوقف القتل، وإنهاء الاعتداءات، وتنفيذ جميع بنود المرحلة الأولى. وفي المقابل، نشر مجلس السلام الخاص بغزة خارطة طريق لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب، تتضمن تشكيل لجنة وطنية مستقلة لإدارة القطاع، وتوليها مهام الحكم المدني والوظائف الأمنية، إلى جانب آلية دولية لمراقبة تنفيذ الاتفاق.
 
 


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