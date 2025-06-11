الأربعاء 2025-06-11 12:50 م
 

المتطرف بن غفير يقود اقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 11-06-2025 12:34 م
الوكيل الإخباري-قاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، اقتحام عشرات المستوطنين اليهود لباحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.اضافة اعلان


وقالت محافظة القدس في بيان، إن عشرات المستوطنين بقيادة الوزير المتطرف بن غفير اقتحموا الأقصى، على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة وأدوا طقوسا تلمودية عنصرية استفزازية في باحاته وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال.
 
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