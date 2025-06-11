المتطرف بن غفير يقود اقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى

وقالت محافظة القدس في بيان، إن عشرات المستوطنين بقيادة الوزير المتطرف بن غفير اقتحموا الأقصى، على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة وأدوا طقوسا تلمودية عنصرية استفزازية في باحاته وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال.
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