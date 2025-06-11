المتطرف بن غفير يقود اقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى

12:34 م

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الوكيل الإخباري- قاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، اقتحام عشرات المستوطنين اليهود لباحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. اضافة اعلان





وقالت محافظة القدس في بيان، إن عشرات المستوطنين بقيادة الوزير المتطرف بن غفير اقتحموا الأقصى، على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة وأدوا طقوسا تلمودية عنصرية استفزازية في باحاته وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

