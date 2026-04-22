المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو يعتمد قرارا لصالح فلسطين

الوكيل الإخباري- اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، في دورته الرابعة والعشرين بعد المائتين، قراراً بشأن متابعة تنفيذ قرارات المنظمة المتعلقة بالأوضاع في قطاع غزة.

ويسلط القرار الضوء على الأضرار التي لحقت بمئات المدارس والجامعات والمواقع التراثية في قطاع غزة جراء الاعتداءات الإسرائيلية، إضافة إلى المخاطر الجسيمة التي يتعرض لها الصحفيون والعاملون في قطاع الإعلام، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ومبادئ اليونسكو.