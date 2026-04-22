الخميس 2026-04-23 01:24 ص

المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو يعتمد قرارا لصالح فلسطين

الأمم المتحدة: إسرائيل ما زالت تقتل الفلسطينيين في غزة
الأمم المتحدة
 
الأربعاء، 22-04-2026 11:51 م

الوكيل الإخباري-   اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، في دورته الرابعة والعشرين بعد المائتين، قراراً بشأن متابعة تنفيذ قرارات المنظمة المتعلقة بالأوضاع في قطاع غزة.

ويسلط القرار الضوء على الأضرار التي لحقت بمئات المدارس والجامعات والمواقع التراثية في قطاع غزة جراء الاعتداءات الإسرائيلية، إضافة إلى المخاطر الجسيمة التي يتعرض لها الصحفيون والعاملون في قطاع الإعلام، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ومبادئ اليونسكو.


ويعكس اعتماد هذا القرار بالإجماع إدراك المجتمع الدولي لحجم الكارثة الإنسانية والثقافية والتعليمية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، في ظل التدمير الممنهج الذي طال القطاعات التي تندرج تحت ولاية اليونسكو.

 
 


