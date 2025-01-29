المجموعة العربية بالأمم المتحدة ترفض تهجير الفلسطينيين وغلق الأونروا

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الوكيل الإخباري- أعلنت المجموعة العربية في الأمم المتحدة مساء الثلاثاء، رفض تهجير الفلسطينيين، ومنع إسرائيل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من ممارسة عملها بالأراضي الفلسطينية. اضافة اعلان





وطالبت المجموعة العربية "المجتمع الدولي بإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، حتى يضمنوا حق العودة وفق قرارات الشرعية الدولية، وتنفيذ حل الدولتين".