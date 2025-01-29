المجموعة العربية بالأمم المتحدة ترفض تهجير الفلسطينيين وغلق الأونروا

وطالبت المجموعة العربية "المجتمع الدولي بإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، حتى يضمنوا حق العودة وفق قرارات الشرعية الدولية، وتنفيذ حل الدولتين".
-
أخبار متعلقة
-
جيش الاحتلال يقتل مستوطنا يعمل لصالحه "بالخطأ" وسط غزة
-
الأمم المتحدة: 376 ألف فلسطيني عادوا إلى شمال غزة منذ الاثنين
-
قوات الاحتلال تدفع بتعزيزات باتجاه طولكرم
-
الاحتلال الإسرائيلي يقصف محيط دوار السينما في جنين
-
مستوطنون يوسعون البؤرة الاستيطانية غرب بردلة بالأغوار الشمالية الفلسطينية
-
حماس: وفد من الحركة التقى رئيس المخابرات المصرية
-
جرافات الاحتلال تواصل عمليات تخريب الشوارع في طولكرم
-
تأكيد قطري أميركي على استمرار جهود الوساطة في غزة