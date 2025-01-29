 
الأربعاء 2025-01-29 04:10 ص
 

المجموعة العربية بالأمم المتحدة ترفض تهجير الفلسطينيين وغلق الأونروا

أونروا
أونروا
الأربعاء، 29-01-2025 03:04 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت المجموعة العربية في الأمم المتحدة مساء الثلاثاء، رفض تهجير الفلسطينيين، ومنع إسرائيل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من ممارسة عملها بالأراضي الفلسطينية.اضافة اعلان


وطالبت المجموعة العربية "المجتمع الدولي بإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، حتى يضمنوا حق العودة وفق قرارات الشرعية الدولية، وتنفيذ حل الدولتين".
 
gnews

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