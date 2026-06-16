المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض طلبا للإفراج عن الطبيب حسام أبو صفية

أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان وهو من بين 14 طبيبا على الأقل من غزة محتجزين في إسرائيل دون تهمة منذ أكثر من عام.
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